Italia-Albania, probabili formazioni: c’è Frattesi, ballottaggio Strakosha-Berisha

Le probabili formazioni della sfida tra Italia e Albania in programma questa sera al Westfalenstadion di Dortmund alle ore 21.

Mediagol ⚽️ 15 giugno 2024 (modifica il 15 giugno 2024 | 12:02)

Iniziano gli Europei 2024 con Germania-Scozia, partita inaugurale del torneo andata in scena ieri sera a Monaco. Gli Azzurri scendono in campo contro l'Albania nell'esodrio, con Spalletti costretto a fare i conti con diverse defezioni. Assenti per infortunio sono Acerbi e Scalvini, Barella e Frattesi sono invece rientrati in gruppo.

La prima gara del Girone B tra Italia e Albania va in scena oggi sabato 15 giugno al Westfalenstadion di Dortmund alle ore 21. Le squadre che fanno parte del Girone B sono quattro e sopno Italia, Albania, Croazia e Spagna.

COME ARRIVA L'ITALIA — Italia con una difesa a 4 in fase di non possesso pronta a trasformarsi a 3 in fase di possesso palla. Al centro della difesa probabile maglia da titolare per Calafiori al fianco di Bastoni. Barella ha lavorato in gruppo. Alla rifinitura presente anche Fagioli, che Spalletti potrebbe decidere di non rischiare. A guidare il reparto avanzato sarà Scamacca, con Chiesa-Frattesi a supporto.

COME ARRIVA L'ALBANIA — Idee piuttosto chiare per il Ct dell'Albania Sylvinho che ha potuto lavorare in maniera serena con tutti i 26 giocatori sempre a disposizione. L'unico ballottaggio riguarda la porta dove Strakosha potrebbe insidiare Berisha. A centrocampo spazio ad Asllani, Ramadani e Bajrami. Al centro dell'attacco ci sarà Broja, con Asani e Seferi ai lati.

PROBABILI FORMAZIONI — Italia(3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante (Pellegrini), Jorginho, Dimarco; Frattesi (Barella), Chiesa; Scamacca. Ct.Spalletti.

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha. Ct. Sylvinho.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Italia-Albania, valida come prima partita degli Europei 2024 per il Girone B, è trasmessa in diretta su Rai 1 e su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La partita è disponibile anche in streaming su RaiPlay, Sky Go e su NOW.