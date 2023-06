Inghilterra-Macedonia del Nord, formazioni ufficiali: Rashford sfida Nestorovski

Tornano in campo le nazionali per le qualificazioni agli Europei del 2024, dopo le Final Four di Nations League. Nel gruppo C, di cui fa parte anche l'Italia di Roberto Mancini, alle 20:45 in campo Inghilterra e Macedonia del Nord. Al momento la classifica vede "I Tre Leoni" al primo posto con nove punti (una gara in più), Ucraina, azzurri e balcanici a tre, Malta a zero. Di seguito le formazioni ufficiali: