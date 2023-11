Inghilterra, amichevoli di lusso in vista di Euro 2024: Brasile e Belgio a Wembley

Dopo aver già staccato il pass per la fase finale di Euro 2024 grazie al successo per 3-1 conquistato lo scorso 17 ottobre contro l'Italia di Luciano Spalletti, gara decisa dalla doppietta di Harry Kane, intervallata dalla rete messa a segno da Marcus Rashford, l'Inghilterra ha organizzato due amichevoli di lusso che andranno in scena a Wembley nel 2024, in vista della competizione continentale. Nel dettaglio, Jude Bellingham e compagni affronteranno sabato 23 marzo il Brasile cinque volte vincitore della Coppa del Mondo; mentre il secondo test è in programma martedì 26 marzo, con gli uomini di Gareth Southgate che sfideranno il Belgio di Romelu Lukaku.