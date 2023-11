Grecia-Francia, probabili formazioni: Mbappè dal 1′, c’è Giroud

Dopo una serata piena di record a Nizza, contro la Gibilterra che ha incassato 14 gol, la Francia si appresta a disputare l'ultima partita di qualificazione a Euro 2024 in Grecia. Con la garanzia di essere qualificati e primi del loro gruppo, i Bleus giocheranno senza particolari pressioni ma con l'obiettivo di concludere il proprio cammino con una vittoria. Come ha annunciato alla stampa, Didier Deschamps preparerà un undici diverso da quello schierato contro Gibilterra. Il tecnico francese ha infatti programmato un grande turnover visto che a centrocampo sono tornati solo due giocatori schierati sabato sera: Antoine Griezmann e Adrien Rabiot.

Garantita la qualificazione ai play-off grazie alla Nations League, anche se non finirà dietro a Blues e Olanda, la Grecia schiererà un classico 4-4-2, in particolare con Konstantinos Mavropanos, difensore del West Ham, schierato al centro, mentre Konstantinos Tsimikas, occuperà la fascia insieme a Baldock.

Ampio turnover per la Francia che scenderà in campo con Lucas Hernandez e Jules Koundé che occuperanno le fasce, mentre Todibo e William Saliba saranno allineati nella cerniera centrale. Questa volta giocherà titolare Youssouf Fofana, entrato dopo l'infortunio di Zaire-Emery contro Gibilterra. Olivier Giroud occuperà l'avanguardia dell'attacco, a completare il reparto Mbappè e Dembelè.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV

Grecia-Francia - match in programma questa sera - sarà visibile in diretta tv, in chiaro e gratis sul 20, canale di Mediaset. Il match sarà inoltre trasmesso, per gli utenti abbonati a Sky, su Sky Sport Uno.