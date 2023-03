Francia-Olanda, probabili formazioni: Wijnaldum dal 1′, Giroud vertice offensivo

Appuntamento questa sera allo Stade de France di Parigi, per Francia-Olanda: sfida inaugurale del gruppo B, dove sono presenti anche Repubblica d'Irlanda, Grecia e Gibilterra, valida per la prima giornata delle Qualificazioni Euro 2024. I vice campioni del Mondo in carica si tuffano in questi Europei con l’intenzione di dimenticare l’epilogo della finale iridata con l’Argentina. Stesso epilogo per gli "Oranje", eliminati dal Mondiale in Qatar ai quarti di finale, e pronti ad iniziare un nuovo corso con Ronald Koeman: subentrato a Louis Van Gaal.