Francia, Mbappè: “Pronti per la semifinale, siamo euforici. Maignan spaventoso”

Sugli zero gol su azione segnati:"E' difficile rispondere perché siamo in euforia. Non voglio dirvi sciocchezze: nello spogliatoio non ci siamo detti che non avevamo ancora segnato un gol in partita. Ma sì, approfondiremo la questione tutti insieme, ma dobbiamo mantenere questa solidità difensiva".Sulla condizione: "Dobbiamo superare questa cosa. Questi sono i soliti capricci fisici del calciatore. Bisogna mantenere questo coinvolgimento ed essere sempre presente per i tuoi compagni di squadra. L'ho sempre detto: qualunque cosa accada, l'importante è vincere. La gente pensava che fosse uno scherzo ma eccoci qui. Ho segnato solo un gol ma siamo in semifinale e sono molto felice".