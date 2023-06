Francia-Grecia 1-0, un super Vlachodimos non basta: decide il rigore di Mbappè

Primo tempo con poche occasioni pericolose da entrambe le parti, la Francia ci prova maggiormente ma non riesce quasi mai a impensierire realmente la difesa ellenica. La chance più importante capita sui piedi di Kounde, che raccoglie in area e calcia velocemente verso la porta trovando la pronta risposta di Vlachodimos. Poco dopo l'inizio della ripresa arriva la svolta della gara per i francesi. Al minuto 50 il difensore greco Mavropanos atterra Mbappè in area di rigore, l'arbitro concede il penalty con l'ausilio del VAR e ammonisce il calciatore autore del fallo. Lo stesso numero 9 del PSG si incarica della battuta ma Vlachodimos intuisce e para. Il direttore di gara Lahoz però, nuovamente utilizzando la tecnologia, ravvisa un'irregolarità e fa ripetere il tiro allo stesso Mbappè. L'ex Monaco stavolta non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.