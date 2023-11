Francia-Gibilterra, probabili formazioni: c’è Mbappé, Deschamps punta su Thuram

La sfida tra Francia e Gibilterra è in programma alle ore 20:45 all'Allianz Riviera di Nizza.

E' tutto pronto per la partita in programma questa sera all'Allianz Riviera. Alle ore 20:45, a Nizza, la Francia ospiterà Gibilterra nella penultima gara valevole per le qualificazioni a Euro 2024. I padroni di casa hanno già staccato il pass per la fase finale del prestigioso torneo che si giocherà in Germania la prossima estate.

I vice campioni del Mondo hanno vinto fin qui tutte le sue partite disputate relative al Gruppo B, con tredici gol all'attivo e solo una rete subita. Sempre nel Gruppo B, inoltre, c'è l'Olanda che dovrà provare a blindare il secondo posto, battendo l'Irlanda prima di andare a Gibilterra, che fin qui ha raccolto zero punti. Fanalino di coda, gli ospiti hanno siglato zero gol, incassandone ben ventuno.

Nella gara d'andata, andata in scena ad Algarve, in Portogallo, la Francia si è imposta con un netto 0-3, frutto delle reti messe a segno da Giroud su rigore, Mbappé e dall'autorete di Mouelhi. Intanto, il commissario tecnico Didier Deschamps non potrà contare sul solito organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Presnel Kimpembe, Axel Disasi ed Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Real Madrid ha rimediato la rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro. Il francese si era fatto male in allenamento in uno scontro sfortunato con Dembélé.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3. Chi dovrebbe partire dalla panchina è Giroud: al suo posto il giovane attaccante dell'Inter Marcus Thuram.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Todibo, Lucas Hernandez/Upamecano, Theo Hernandez; Zaïre-Emery, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Thuram/Giroud.

GIBILTERRA (4-3-3): Coleing; Roy Chipolina, Mouelhi, Joseph Luis Chipolina, Sergeant; Olivero, Walker, Pozo; Badr Hassan, El Hmidi, De Barr.

DOVE VEDERE FRANCIA-GIBILTERRA IN TV — La sfida tra Francia e Gibilterra verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky al canale Sky Sport Max, numero 205 del satellite. Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su SkyGo, la cui app si può scaricare su smartphone e tablet, oppure accedendo al sito ufficiale tramite pc o notebook. E su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà sufficiente acquistare il Pass Sport prima di selezionare la diretta del match.

