Francia, frattura al naso per Mbappé: out fino agli ottavi? La situazione

Frattura del setto nasale per Kylian Mbappè. Durante la gara d'esordio della Francia, vinta per 1-0 contro l'Austria, il calciatore ha colpito violentemente la spalla del difensore austriaco Kevin Danso nel tentativo di deviare un pallone di testa. Il capitano dei Blues, a quel punto, è finito a terra uscendo dal campo con il naso sanguinante. Contrariamente a quanto supposto nei momenti immediatamente successivi allo scontro tra i due calciatori, l'attaccante non sarà operato nelle prossime ore.