Croazia, Pasalic: “Contro l’Italia possiamo farcela, non vogliamo inseguire risultato”

Mario Pašalić, centrocampista della Croazia e dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il pareggio maturato contro l'Albania: "È un peccato: il primo tempo non è andato come avevamo previsto o immaginato. Nel secondo tempo abbiamo pressato forte, segnato due gol e ribaltato la partita in nostro favore, ma non abbiamo conquistato la vittoria perché non siamo riusciti a segnare un altro gol per mettere in sicurezza la partita. Gli albanesi hanno dimostrato di non mollare e di essere tenaci. Tuttavia, siamo ancora in corsa e abbiamo ancora la possibilità di passare il turno vincendo la terza sfida del girone