Austria-Francia, probabili formazioni: c’è Gregoritsch, Deschamps con Thuram

Alle ore 21:00, alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, il debutto ad Euro 2024 della Francia contro l'Austria.

Mediagol ⚽️ 17 giugno 2024 (modifica il 17 giugno 2024 | 13:06)

È il quarto giorno di gare ad Euro 2024: tre le sfide in programma nella giornata di oggi. Alle ore 21:00, alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, il debutto della Francia contro l'Austria. Il match è valido per la prima giornata del Gruppo D, nel quale figurano anche Polonia e Olanda, che si sono sfidate nella giornata di ieri con la vittoria di quest'ultima per 2-1.

I transalpini partono tra le candidate principali al trionfo finale. La squadra del commissario tecnico Didier Deschamps è reduce da un pareggio per 0-0 contro il Canada, dopo due vittorie ottenute contro Cile e Lussemburgo. I vicecampioni del mondo vanno, inoltre, a caccia del riscatto dopo il deludente risultato dell'ultima edizione, vinta dall'Italia. Nel 2021, la Francia è stata eliminata dalla Svizzera a sorpresa agli ottavi di finale. Occhio, però, a non sottovalutare gli avversari. L'Austria arriva all'appuntamento reduce da sei vittorie, tra cui quella contro la Germania, ed un pareggio. Inoltre, potrà contare - oltre ad un ottimo equilibrio difensivo - anche sulle giocate di Marcel Sabitzer e dell'interista Marko Arnautovic. Nell'ultimo Europeo la corsa degli austriaci si è fermata solo ai tempi supplementari degli ottavi di finale contro gli Azzurri. I precedenti tra le due Nazionali sono ben undici ed il bilancio sorride alla Francia: otto vittorie dei Blues, due pareggi e un successo dell'Austria.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili dei due commissari tecnici, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1. Davanti a Pentz, Lienhart e Danso comporranno il tandem di centrali difensivi; Posch e Mwene agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Rangnick sceglierà con ogni probabilità Grillitsch e Seiwald. Laimer e Sabitzer saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Baumgartner il perno centrale. In avanti, Gregoritsch è in vantaggio su Arnautovic. Deschamps recupera sia Rabiot, sia Theo Hernandez. Maignan tra i pali, con Saliba e Upamecano al centro della difesa. Mentre Koundé e Theo agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. A centrocampo spazio a Kanté e al numero 25 della Juventus. Dembelé e Mbappé saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Griezmann il perno centrale a supporto di Thuram.

LE PROBABILI FORMAZIONI — AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Grillitsch, Seiwald; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch. CT: Rangnick.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté, Rabiot; Dembelé, Griezman, Mbappe; Thuram. CT: Deschamps.

DOVE VEDERE AUSTRIA-FRANCIA IN TV — La sfida Austria-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Rai 1. E in live streaming su Now e attraverso le app Raiplay e Sky Go.