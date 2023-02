Brasile, il preferito è Carlo Ancelotti: contatti avviati con Florentino Pérez

Il Brasile dopo l'addio di Tite e l'eliminazione ai quarti di finale dall'ultimo Mondiale in Qatar, cerca un nuovo CT da cui far ripartire la Seleção. Incassato il no da José Mourinho a dicembre, nel mirino è finito l'attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Il mister italiano è reduce da una stagione caratterizzata da ben due trofei alzati al cielo: la Champions League e La Liga Santander. Per quanto concerne l'ultimo semestre, i Blancos sono attualmente a meno otto dal Barcellona capolista in campionato. Quest'ultimo un piazzamento ritenuto aspramente deludente nell'ambiente madrileno, a tal punto da non ritenere ancora indispensabile la posizione del tecnico ex Milan, Napoli e Bayern Monaco tra le altre.