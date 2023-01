Belgio, allenatore cercasi: in lizza per la panchina anche l’ex Juventus Pirlo

L'ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo è in lizza per il post Martinez

Dopo la delusione dell'eliminazione ai Mondiali in Qatar per il Belgio, quest'ultima a deciso di rinnovare il proprio corso in termini di progetto tecnico, non ribadendo la fiducia al CT uscente, Roberto Martinez. Secondo quanto riportato da TMW, le Furie Rosse, sono in cerca di un profilo come Andrea Pirlo, che offra un lungo percorso di rinascita a De Bruyne e compagni.