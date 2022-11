Albania-Italia, le formazioni ufficiali: sorpresa Scalvini, c’è Grifo. Ok Raspadori

L'Italia torna in campo per affrontare due amichevoli internazionali durante la sosta per i Mondiali in Qatar. La compagine guidata da Roberto Mancini non ha centrato la qualificazione alla rassegna iridata in Asia, la seconda consecutiva dopo la mancata partecipazione a Russia 2018. Gli azzurri sfideranno il 16 novembre l'Albania a Tirana e il 20 novembre l'Austria a Vienna.