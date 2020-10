Serbia, Milenkovic non si dà pace: “Contro l’Ungheria una sconfitta che pesa, mancata un pò di fortuna”

Passo falso della Serbia in Nations League che domenica sera ha ceduto 1-0 in casa all’Ungheria.

I padroni di casa sono andati in svantaggio nel corso del primo tempo e da quel momento i magiari hanno amministrato il vantaggio senza cedere agli attacchi serbi. Una sconfitta amara per la nazionale serba, lo si evince dalle parole di Nikola Milenkovic che ha commentato così la sconfitta dei suoi.

“Dovremmo scusarci, ma non meritavamo di perdere. È stato difficile giocare nel primo tempo, abbiamo subito un gol per un nostro errore e non credo che l’Ungheria ci abbia creato altre occasioni serie in fase offensiva. Ci è mancato anche un po’ di fortuna”.