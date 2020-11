Nations League: Portogallo ko, la Francia vola alle Final Four. Tris Germania, disastro Ramos. I risultati

La Nations League entra nel vivo.

Spettacolo ed emozioni nel turno di Nations League di questa sera in cui, non sono mancati gol e incredibili colpi di scena. La Spagna non va oltre l’1-1 in casa della Svizzera, con due rigori sbagliati da Sergio Ramos. Tutto facile, invece, per la Germania che batte 3-1 l’Ucraina in rimonta, volando così in testa alla classifica del Gruppo A. Nel Girone C, pareggio a reti bianche per Azerbaigian e Montenegro, successo per il Cipro contro il Lussemburgo. Vittoria anche per il Malta che supera l’Andorra per 3 reti a 1, pareggio per San Marino-Gibilterra e Lettonia-Far Oer. La Francia si impone sul Portogallo di CR7 e si qualifica alle Final Four, decisiva la rete di Kane. Successo di misura della Svezia contro la Croazia.

LEGA A:

Portogallo-Francia 0-1

Svezia-Croazia 2-1

Germania-Ucraina 3-1

Svizzera-Spagna 1-1

LEGA C:

Azerbaijan-Montenegro 0-0

Cipro-Lussemburgo 2-1

LEGA D:

Malta-Andorra 3-1

San Marino-Gibilterra 0-0

Lettonia-Far Per 1-1