Nations League, Lega D: pari delle Far Oer che confermano il primato, colpo esterno di Gibilterra

Prosegue il programma di Nations League con le sfide della Lega D disputatesi alle ore 18,00.

Nations League, Lega C: doppio 2-0 per Montenegro e Lussemburgo. La classifica

Le Isole Far Oer hanno impattato per 1-1 in casa contro la Lettonia ma hanno comunque mantenuto la testa della classifica del gruppo 1 della suddetta Lega. Aprono i baltici al 25′ con la rete messa a segno da Ikaunieks, il pari dei padroni di casa porta la firma di Faero appena tre minuti dopo. Nel gruppo 2 colpo in trasferta di Gibilterra che supera 1-0 il Liechtenstein e si piazza al primo posto del raggruppamento, il gol decisivo segnato al 10′ del primo tempo da De Barr.

CLASSIFICA LEGA D (GRUPPO 1)

Isole Far Oer 7

Lettonia 3

Malta 1

Andorra 1

CLASSIFICA LEGA D (GRUPPO 2)

Gibilterra 6

Liechtenstein 3

San Marino 0