Argentina, Dybala ancora out contro la Bolivia: “Non idoneo all’attività sportiva”

Paulo Dybala ancora out.

Dopo avere saltato la gara contro l’Ecuador, Paulo Dybala, non sarò in campo con la sua Argentina neppure in occasione della sfida contro la Bolivia in programma martedì prossimo – valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022. L’assenza del numero 10 bianconero sarebbe ancora da attribuire a problemi di natura gastrointestinale. A comunicarlo tramite una nota ufficiale è la stessa Nazionale albiceleste.

“Il giocatore Paulo Dybala non si recherà in Bolivia con la Nazionale in quanto non idoneo all’attività sportiva. Continuera a recuperare dopo i problemi gastrointestinali”.