Real Sociedad-Napoli, Politano punge l’Inter: “Mi sto prendendo la mia rivincita. Io trattato male”

Zero a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura dell’Estadio Municipal de Anoeta.

Real Sociedad-Napoli, Gattuso: “Vogliamo tornare in Champions League. Se siamo da scudetto? Rispondo così”. E su Insigne…

Una vittoria, quella conquistata dal Napoli ai danni della Real Sociedad, preziosa per gli azzurri dopo la sconfitta patita in occasione della prima giornata del Girone F di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Gli uomini di Gennaro Gattuso, dunque, sono riusciti a rimettersi in careggiata per la qualificazione ai sedicesimi.

Man of the match della partita di ieri, Matteo Politano è stato intervistato ai microfoni di SkySport dopo il triplice fischio. “Era difficile, ci hanno messo in difficoltà ma oggi rispetto alla prima partita siamo stati anche fortunati. Il mister mi dà sempre fiducia e io provo a farmi trovare sempre pronto. Quando sono arrivato dovevo un attimo ambientarmi. Venivo da un periodo brutto all’Inter in cui non sono stato trattato benissimo e adesso mi sto prendendo la mia rivincita”, sono state le sue parole.

Un successo che non passa certamente inosservato, considerato che l’avversario è in testa alla Liga, reduce da quattro vittore di fila. Ma adesso Gattuso dovrà fare i conti con il secondo infortunio stagionale del capitano azzurro Lorenzo Insigne, che al minuto 22 ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare