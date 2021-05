Napoli-Spalletti, c’è l’accelerata: il tecnico vuole un ex Roma nel suo staff. I dettagli

L’accordo è un biennale. La firma potrebbe arrivare già in serata.

In casa Spalletti si è lavorato tutta la notte ai contratti inviati da Aurelio De Laurentiis, insieme al suo avvocato e in contatto con il figlio. Si parla di cinque contratti: prestazioni sportive, diritti d’immagine per un totale di 90 pagine circa.

Intanto, nei giorni scorsi Spalletti ha avuto nuovi colloqui per fare entrare nel suo staff il suo ex regista ai tempi della Roma, trattasi di David Pizarro. Come riporta “Il Corriere del Mezzogiorno”, la composizione della squadra che aiuterà il tecnico, verrà resa nota solo nei prossimi giorni, dopo la trattativa che De Laurentiis porterà avanti con ogni singolo collaboratore del tecnico toscano.