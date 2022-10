Napoli, senti Sabatini: “Spalletti malato di genialità, non rompetegli le scatole…”

Il Napoli di Spalletti incanta e vola, conciliando gioco, risultati e spettacolo, sia in campionato sia in Champions League. Capolista a pieno titolo della Serie A, straripante ed inarrestabile nella fase a gironi della massima competizione europea per club. I partenopei hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale e ieri al "Maradona" hanno dato ulteriore prova di forza e condizione travolgendo il Rangers Glasgow per tre reti a zero. Prestazione scintillante e vittoria mai in discussione, nonostante il tecnico degli azzurri abbia fatto ricorso ad un ampio turnover per dosare le energie. Chi conosce bene e stima profondamente l'allenatore nativo di Certaldo, è l'ex ds di Lazio, Palermo, Roma ed Inter, tra le altre, Walter Sabatini. Di seguito le dichiarazioni del manager originario di Marsciano ai microfoni di Radio Kiss Kiss.