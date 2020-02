Napoli, scoppia il caso Allan. La decisione di Gattuso e i possibili scenari sul futuro del brasiliano

La vittoria esterna in casa dell’Inter in Coppa Italia prima e del Cagliari di Maran in campionato dopo, senza mai dimenticare la bruciante sconfitta casalinga contro un Lecce più che mai in cerca di punti salvezza. Un andamento ondivago che ha caratterizzato fin qui la stagione della compagine di Rino Gattuso e sembra non dare sicurezza e stabilità all’ambiente partenopeo.

Il Napoli deve fare anche a meno per infortunio di Milik, Lozano e Koulibaly. Non finisce qui, le defezioni eccellenti in organico non l’unica spada di Damocle per il club del patron Aurelio De Laurentis. Infatti, Rino Gattuso è alle prese con un caso disciplinare ormai conclamato che vede protagonista suo malgrado il centrocampista brasiliano Allan. L’ex Udinese vive un momento particolare: al centro delle trattative imbastite dai suoi procuratori in ottica giugno e alle prese contestualmente con la riabilitazione dopo l’infortunio. Allan al momento arranca e non riesce più a trovare la via giusta per tornare ad essere il calciatore di cui tutta Europa ha apprezzato le qualità. Dopo il permesso concessogli dall’allenatore calabrese per volare in Brasile dalla famiglia, sono ormai tre mesi che questa si trova lontano da Napoli, a conoscere il terzo figlio Matteo, Allan sembra sentirne molto la lontananza, la più classica saudade brasiliana. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Ringhio, dopo averlo cacciato dagli allenamenti e messo con le spalle al muro, potrebbe optare per una soluzione drastica: mettere Allan fuori rosa. Indizi molto indicativi in tal senso sono anche le due panchine consecutive collezionate dal brasiliano nei match contro Inter e Lecce e la mancata convocazione per la trasferta di Cagliari. Mentre i suoi compagni erano attesi alla Sardegna Arena per il match di ieri alle 18, Allan si è recato nel centro sportivo di Castel Volturno per un insolito allenamento a parte terminato intorno le 13. Oggi, però, è ripresa la preparazione della squadra e il classe 1991, rientrato in gruppo, può e deve dimostrare di essere di nuovo all’altezza di fornire un contributo significativo alle sorti della compagine partenopea. Qualora questo non dovesse accadere, l’Inter dell’AD Beppe Marotta potrebbe approfittarne e imprimere una decisa accelerazione per riuscire a portare l’interno brasiliano alla corte di Antonio Conte.