Napoli-Real Sociedad, Koulibaly: “Grande prestazione, rimaniamo con i piedi per terra. Europa League? Ho un sentore”

Kalidou Koulibaly ha risposto alle domande dei giornalisti al termine della sfida della compagine partenopea contro la Real Sociedad.

Il centrale senegalese del Napoli ha analizzato il pareggio casalingo ottenuto contro la compagine basca, che ha garantito il primato nel gruppo F e la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Il numero 26 partenopeo ha si è soffermato sulle dinamiche del match che ha sancito l’esordio ufficiale allo stadio ‘Diego Armando Maradona’: “Oggi era una sfida importante per noi, volevamo fare bene nella prima partita allo stadio Maradona. Peccato non aver vinto, ma proveremo questo weekend a vincere. Abbiamo sofferto tanto stasera, ma la Real Sociedad non è una squadra qualsiasi e sta facendo ottime cose. Abbiamo risposto bene, peccato aver subito il gol nel finale ma pensiamo di aver fatto la partita con la mentalità giusta. L’Europa League può essere un obiettivo, ma rimaniamo con i piedi per terra, ci ripenseremo a febbraio, adesso testa al campionato. Io vedo un Napoli più maturo oggi: sappiamo di non poter più sbagliare atteggiamento, se lo avessimo fatto oggi avremmo potuto perdere. Siamo stati in difficoltà dal punto di vista tecnico, ma alla fine abbiamo difeso bene e contrattaccato in ripartenza”.

Europa League, Napoli-Real Sociedad: 1-1 al ‘Diego Armando Maradona’, il pareggio vale il passaggio del turno a Gattuso.