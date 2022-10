Napoli-Rangers, Simeone: “Il mister sa bene chi deve giocare. Noi forti perchè…”

Qualificazione praticamente centrata per il Napoli di Spalletti , a due giornate dalla conclusione dei gironi di Champions League . Nel quinto turno del gruppo A, la compagine azzurra affronterà il fanalino di coda Rangers . Dodici punti conquistati finora, miglior attacco e miglior difesa per il Napoli . Alla vigilia del match, in programma domani 26 ottobre alle 21, il "Cholito" Simeone è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Vogliamo fare più punti possibili, è importante dimostrare ad ogni partita, confermare quello che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così, per me ovviamente giocare è importante ma l'importante è essere pronto, ho l'esperienza per farmi trovare pronto e fare il massimo. Migliore situazione tattica? Quando c'è la possibilità di giocare si esprime sempre il proprio massimo, la mia forza è l'attacco alla profondità o creare spazi per andare in porta o per i compagni, ognuno ha la sua forza ed il gruppo sa come gioca ogni attaccante, il mister sa molto bene chi deve giocare contro una squadra e lui è molto bravo in questo, ognuno è a disposizione quando ci sceglierà. Incrocio con l'Atletico Madrid? Sarebbe molto bello sfidare una squadra forte, la verità è che manca tanto, l'Atletico deve fare molto bene per passare e anche noi dobbiamo concentrarci su domani. Sono cose che non si possono mai sapere, mi concentro sul presente, sui minuti che avrò, poi più avanti saremo pronti per dare il massimo. Il Napoli è forte perché crede in quello che fa, ha varietà dalla panchina e chi entra fa sempre la differenza, poi quello che dicono gli altri... contano i risultati, a volte vanno sui punti di vista ma conta solo quello che crediamo noi, non i dibattiti o chi ama parlare, noi dimostriamo dentro al campo".