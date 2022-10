Napoli-Rangers, probabili formazioni: Spalletti con Elmas e Raspadori per il primato

A caccia del primato. Il Napoli di Luciano Spalletti si appresta a sfidare il Rangers per consolidare il primo posto nel Gruppo A di Champions League. I partenopei hanno, fin qui, collezionato quattro vittorie su quattro e hanno un vantaggio di tre punti rispetto al Liverpool di Klopp. Dopo aver matematicamente ottenuto con largo anticipo la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, Raspadori e compagni puntano a vincere quest'oggi affinché il discorso primo posto possa diventare una mera questione di differenza reti. "Dobbiamo dimostrare di avere il dna dei vincenti. Il coro Champions è dei nostri tifosi, hanno il copyright, e quanto a noi, dobbiamo vincere anche per loro. Per dimostrare che questa squadra ha nel suo codice genetico solo il successo", ha suonato così la carica Spalletti alla vigilia del match di Champions League.