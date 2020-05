Napoli, parla l’agente di Callejon: “Rinnovo? Non sentiamo il club da tempo. Ecco come stanno le cose”

Quel futuro per José Maria Callejon?

L’esterno offensivo originario di Motril, il cui contratto che lo lega al Napoli scadrà il prossimo 30 giugno, non rinnoverà con il club partenopeo. Ragion per cui, l’avventura del classe 1987 in azzurro sembra essere giunta ai titoli di coda. Il calciatore, d’altra parte, sembra pronto a tornare in patria e a chiudere la carriera nella Liga spagnola. D’altra parte, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Callejon può contare su un numero esoso di estimatori: Valencia, Siviglia e Atletico Madrid, infatti, lo avrebbero già contattato. Nel dettaglio, il Valencia gli avrebbe offerto un contratto di due anni da tre milioni di euro a stagione.

Chi si è espresso a tal proposito è stato Manuel Garcia Quilon, agente dello spagnolo, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. “Con il Napoli non ci sentiamo da un bel po’ di tempo. Non ci sono novità sul rinnovo. Dalla Spagna si sono già fatti avanti due-tre squadre importanti”, sono state le sue parole.

Dopo sette lunghi anni, dunque, Callejon potrebbe lasciare Napoli ed il Napoli, che si è già tutelato acquistando nel corso della sessione invernale di calciomercato Matteo Politano. Ma qualora ripartirà il campionato, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, il numero 7 di Gennaro Gattuso potrà comunque essere schierato dal tecnico azzurro. “Qualcosa potrebbe cambiare, in ogni modo, nelle gerarchie di Gattuso, perché c’è la necessità di pensare al futuro e di cominciare a tracciare e linee guida del Napoli che verrà. Ecco perché Callejon potrebbe chiudere la sua avventura napoletana alternandosi con il compagno. L’allenatore vorrà provare Politano a tempo pieno, garantendogli anche quella continuità che non ha avuto da gennaio a marzo”, ha scritto la Rosea.

