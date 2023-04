Napoli, Lobotka: “Kvaratskhelia e Osimhen top mondiali. Sul futuro? Siamo onesti…”

Le dichiarazioni del centrocampista del Napoli

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Associated Press in vista della gara d'andata contro il Milan valida per i quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni iniziando cercando di spiegare strapotere degli azzurri nell'attuale stagione:

"La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. Quando qualcosa va storto, Spalletti ti aiuta sempre. Quando sento la fiducia posso mostrare la mia qualità. Tutti hanno detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo per noi è stata come la libertà. Potevamo rilassarci perché non avevamo nulla da perdere e potevamo fare quello che volevamo".

Su Kvaratskhelia - "Non ero solo io a non conoscerlo prima che arrivasse in Italia, ma molte persone, perché penso che non molte persone vedano il campionato russo o il georgiano. Ora penso che sia una delle tre, quattro migliori ali del mondo. Quando gli dai lo spazio per giocare uno contro uno non hai la possibilità di prenderlo".

E su Osimhen - "Per me è tra i primi quattro attaccanti al mondo con Benzema, Haaland e Lewandowski. Anche se siamo pressati possiamo semplicemente calciare una palla lunga e Osimhen la prende".

Sui tifosi partenopei e sul futuro in maglia azzurra di alcuni dei protagonisti dello scudetto sempre più vicino -

"Sono speciali. Amano davvero il calcio in città. Morirò in campo solo per far felici questi fan. Inoltre, ovunque andiamo sentiamo ancora l'importanza che ha avuto Maradona ed ha ancora per questa città. Sarà felice di questa stagione che stiamo facendo. Ad essere onesti sarà difficile che rimangano tutti in azzurro perché ci sono molti giocatori e ci sono alcune squadre per cui tutti sognano di giocare. Sappiamo che contano molto i soldi. Quindi se qualcuno viene e dice: 'Ok, per Osimhen 120 milioni' è difficile dire no".