Napoli, l’ex Palermo Sorrentino: “Bisogna fare i complimenti. Grandissima squadra”

Parola a Stefano Sorrentino. L'ex portiere del Palermo, in seguito al successo del Napoli in Champions League per 3-0 ai danni del Rangers, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Mediaset Infinity, lasciando diversi spunti riflessione sul momento d'oro vissuto dai partenopei sia in Europa che in Serie A. Di seguito le sue parole: