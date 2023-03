Napoli, Kvaratskhelia: “Quando sono arrivato? Un sogno. Spalletti mi ha insegnato…”

L'attaccante georgiano si racconta dai suoi primi momenti in azzurro

Mediagol ⚽️

Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato intervistato dal noto giornale americano New York Times in vista della gara di ritorno contro l'Eintracht Francoforte valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il georgiano ha raccontato le proprie sensazioni circa i primi momenti passati con il club partenopeo:

"Da quando sono arrivato, mi è sembrato di esserci dentro. L'inizio sembrava un sogno, ma era la realtà e mi dicevo sempre di dover trovare la forza per viverlo. Sono grato per ogni gesto di amore e affetto che le persone mi mostrano. So che devono servirmi anche come motivazione e ispirazione per fare al meglio il mio lavoro, una responsabilità enorme che mi porta a dimostrare in ogni partita che posso mantenere le aspettative che ci sono su di me".

E sul primo confronto con il tecnico azzurro Luciano Spalletti: "È stata una bella chiacchierata. Mi ha detto cosa avrei dovuto fare per la squadra. Abbiamo parlato molto di quanto sia importante curare anche la fase difensiva. Fa parte del gioco di squadra e dell'importanza dello spirito di squadra. Per lui conta lo spirito. Il modo in cui gioco è sia cuore che pensiero cosciente. Ma se non usi il cervello, non migliorerai mai, ricordare quello che hai imparato in allenamento, gli errori che hai fatto in precedenza e le opzioni di gioco che conosci. Il mio modo di giocare si basa sia sul cuore che sul pensiero, sulla consapevolezza, se non usi il cervello non migliorerai mai".