Napoli-Juventus, Gennaro Gattuso: “Stasera si è vista un grande spirito di squadra. Problemi con la società? Vi dico la mia”

Il Napoli tira una boccata d’ossigeno battendo a sorpresa la Juventus per 1-0.

Napoli-Juventus, Insigne la risolve: “Vittoria ricca di significati. Potrebbe essere la svolta decisiva”

La squadra partenopea nonostante gli infortuni e gli assenti per Covid-19 gioca una partita di sacrificio trovando una vittoria cruciale per il proseguo della stagione. Se mai ce ne fosse stato bisogno, con questo successo la panchina di Rino Gattuso torna a essere salda.

L’ex centrocampista del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky Sport, dove ha analizzato l’importante vittoria. Gattuso sottolinea come si sia visto grande spirito di squadra e unione di intenti per superare un ostacolo importante: “Abbiamo sofferto tanto e stasera s’è visto un grande spirito di squadra. Sicuramente la Juventus avrebbe meritato qualcosa in più ma è una grande vittoria, ci voleva per il morale. Sicuramente ora dobbiamo recuperare gente, siamo corti. Abbiamo regalato diverse partite e a livello di mentalità siamo venuti a mancare, ma dobbiamo pensare anche al fatto che ci sono mancati tanti giocatori in questi mesi”.

I dissapori con la società nelle ultime settimane si sono fatti sentire, ma il tecnico dei partenopei è concentrato a preparare i prossimi impegni: “La società mi deve giudicare per quello che faccio, quando non vado più bene fa le sue scelte. Spero di fare quanti più risultati è possibile. A me sarebbe piaciuto giocare solo con i miei giocatori a disposizione, qui ti svegli la mattina e può succedere di tutto. Però ancora c’è tempo, ora bisogna fare di tutto per tornare competitivi”.