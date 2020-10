Napoli, il Ds Giuntoli a 360°: “Gattuso? Sicuramente rimarrà, vi spiego perché. Su Koulibaly ed Osimhen ho la mia idea”

Il futuro del tecnico dei partenopei e il mercato del Napoli.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima della sfida d’Europa League contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar (poi terminata 1-0 in favore degli olandesi) è intervenuto al microfono di Sky Sport, commentando la trattativa ancora in corso per rinnovare il contratto del tecnico Gennaro Gattuso.

SU GATTUSO – “Per il rinnovo del contratto di Rino Gattuso c’è grande sintonia con la società e la proprietà, sicuramente rimarrà a Napoli. Vedremo modi e tempi, ne stiamo parlando. Non abbiamo un’idea di scadenza, abbiamo la volontà entrambi di andare avanti e, quindi, troveremo sicuramente un accordo, come abbiamo sempre detto”

L’AZ ED I CASI COVID – “I casi di Covid nell’AZ? C’è un po’ di preoccuazione, ma la nostra volontà è di andare avanti nel rispetto delle regole. Contiamo di fare bene con la speranza di uscire indenni da questa partita“.

Europa League, Napoli-AZ Alkmaar: 22 positivi tra gli olandesi, le norme UEFA parlano chiaro

SU KOULIBALY ED OSIMHEN: “Trattenere Koulibaly quest’estate è stato meno difficile che in altre sessioni di mercato. Questo è stato un mercato non molto ricco, anche il ragazzo lo ha capito ed è rimasto senza problemi e difficoltà. Ha ancora tre anni di contratto e a Napoli è felice. Così come Osimhen – a segno nell’ultimo turno di Serie A contro l’Atalanta – Pensavamo che ci potesse dare una grossa mano e lo sta facendo. Siamo molto contenti”.

EUROPA LEAGUE – “Napoli protagonista in Europa League? Sicuramente, è una competizione a noi molto cara, abbiamo fatto tanta fatica ad arrivarci tramite la Coppa Italia dopo un anno difficile e vogliamo onorare l’impegno, cercando di arrivare il più avanti possibile”.

Europa League, Napoli-AZ Alkmaar: Gattuso con lo schieramento tipo, olandesi decimati. Le formazioni ufficiali