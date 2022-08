Napoli-Girona 3-1, Petagna e Kvaratskhelia mettono ko il club del City Group

Nel ritiro di Castel di Sangro, il Napoli ha disputato la sua terza amichevole del proprio pre campionato in vista della prossima Serie A . Dopo i due pareggi consecutivi contro Adana Demirspor e Maiorca , la formazione azzurra ha ottenuto una vittoria convincente per 3-1 contro il Girona , club che è stato appena promosso nella prima divisione spagnola tramite playoff ed appartenente alla galassia del City Football Group (la holding detiene il 44.3% delle quote del club).

La partita risulta accesa già dai primissimi minuti di gioco con Osimhen che sigla la prima rete del match, quest'ultimo poi risultato in posizione irregolare. A sbloccare realmente i giochi del test amichevole è l'autogol di David Lopez, mediano ex della serata, ingannato dal cross di Lozano al minuto 27'. Mezz'ora più tardi arriva il pari della compagine catalana, firmata dal nuovo acquisto, Castellanos abile nel beffare Alex Meret e fare 1-1. Per fornire maggiore caratura offensiva, il tecnico ex Inter e Zenit si affida ai cambi. Nella ripresa entrano nel in campo Kvaratskhelia e Petagna, protagonisti del successo partenopeo odierno. Il centravanti italiano ex Atalanta risulterà decisivo per la rete del vantaggio al settantasettesimo. Dal dischetto arriverà la parola fine con l'esterno georgiano freddo dagli undici metri, chiudendo la pratica sul 3-1 al minuto 80'.