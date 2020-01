Napoli-Fiorentina, Gattuso: “Colpa mia, sono deluso. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi”

Brutta sconfitta per il Napoli.

In occasione della ventesima giornata di Serie A gli azzurri hanno ospitato la Fiorentina sul campo del San Paolo, alla ricerca di una vittoria importante per mettere la parola fine ad un periodo decisamente negativo: a trionfare sono stati però i viola, che hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic.

Al termine del match il tecnico dei partenopei, Rino Gattuso (che è rimasto per molto tempo con i suoi all’interno dello spogliatoio) è intervenuto ai microfoni di DAZN, commentando così la prestazione deludente dei suoi uomini:

“Non si tratta di passo indietro rispetto alla Lazio. Oggi bisogna chiedere scusa ai tifosi e alla città, prestazione imbarazzante. Le ultime tre partite le abbiamo perse, ma ci sono state buone prestazioni, oggi inguardabile. Non dobbiamo pensare al San Paolo, siamo dei privilegiati, questo era un gioco da bambini. Mi assumo le responsabilità, però così non si può continuare. Dobbiamo capire a cosa stiamo andando incontro, stiamo toccando il fondo, non basta andare in campo e indossare la maglia. Sono dispiaciuto perché durante la settimana facciamo cose buone e vedo una squadra viva. In campo la domenica ci facciamo mettere i piedi in testa da tutti. Mi aspettavo una grande prestazione oggi, invece sono deluso. Siamo ancora malati, la squadra non reagisce. Ho messo Di Lorenzo centrale e Luperto terzino per non cambiare troppi ruoli rispetto alla precedenti partite, ma non è andata bene. E’ un periodo dove non funziona nulla, avevo visto una squadra viva, ma abbiamo fatto tanti passi indietro, prestazione peggio di Parma“.