Napoli-Eintracht Francoforte 3-0, super Osimhen al “Maradona”: Spalletti ai quarti

Dopo due minuti il Napoli è subito pericoloso con Politano, la conclusione dell'ex Sassuolo testa i riflessi dell'estremo difensore dell'Eintracht. Al quarto d'ora doppia grande occasione ancora per gli azzurri, prima con Osimhen e poi con Kvaratskhelia, in entrambi i casi i due partenopei trovano l'opposizione di Kevin Trapp. Nel finale di primo tempo il fantasista georgiano si trova uno contro uno con Trapp, il tedesco nega ancora il gol al Napoli in una prima frazione a senso unico. Nei minuti di recupero, al quinto tentativo, Osimhen trova il vantaggio. Crossi preciso di Politano per il nigeriano che di testa non sbaglia e insacca in porta.