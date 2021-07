Napoli, De Laurentiis e il rinnovo di Insigne: “Se va via, è per scelta sua”

Il presidente Aurelio De Laurentiis torna a parlare del futuro di Lorenzo Insigne, il cui contratto che lo lega al Napoli scadrà nel 2022

E' tra i protagonisti dell'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020. Stiamo parlando di Lorenzo Insigne. "Se resterà a Napoli? Dipende da lui. Se poi Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l'Europa è una sua scelta". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli - intervenuto in collegamento telefonico nel corso dell'inaugurazione della mostra fotografica "Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport", nel 37° anniversario dell'arrivo del campione argentino in città - è tornato a parlare proprio del futuro del capitano azzurro.