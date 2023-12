Napoli-Braga 2-0: Serdar e Osimhen consolidano gli ottavi di Champions a Mazzarri

Missione compiuta per il Napoli che torna alla vittoria dopo tre ko e vola agli ottavi di Champions League (come seconda alle spalle del Real Madrid). Tutto facile contro il Braga che era costretto a vincere con almeno due gol di scarto. Pronti e via autorete di Serdar, poi Osimhen firma il 2-0 già al 33' su assist di Natan. Ripresa tranquilla e senza rischi. Braga terzo e agli spareggi di Europa League. Walter Mazzarri può ritenersi soddisfatto per la prova odierna, che può fungere da iniezione di autostima in vista del campionato, dove le cose sono decisamente più complicate.