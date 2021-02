Napoli-Benevento: per la squadra di Gattuso prosegue il silenzio stampa. I dettagli

Continua il silenzio stampa in campionato per il Napoli.

Nonostante il successo interno nella gara contro il Benevento, Il Napoli prosegue il silenzio stampa indetto dopo la sconfitta contro l’Atalanta della scorsa settimana. Dopo la parentesi Europa League, in cui i tesserati hanno parlato per rispettare le regole UEFA, la compagine partenopea, come già avvenuto nel prepartita della gara di questa sera, non rilascerà alcuna intervista anche nel post partita, compresa la conferenza stampa del tecnico Rino Gattuso. Resteranno così delusi i tifosi che si aspettavano di sentire la gioia dei propri beniamini azzurri e il racconto del 2-0 di oggi.