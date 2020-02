Napoli-Barcellona, Setién: “Ringrazio Gattuso. Iniziare la Champions League al San Paolo…”

Il Barcellona è pronto alla grande sfida di domani sera.

Lo stadio San Paolo ospiterà il match tra il Napoli e il Barcellona, valido per l’andata degli ottavi di Champions League: i due club si affronteranno alla ricerca di un vantaggio importante in vista della gara di ritorno e sognare il passaggio ai quarti di finale.

Napoli-Barcellona, Gattuso: “Voglio una squadra senza paura, con il Barça la partita della vita. Messi? Non è l’unico da temere”

Alla vigilia del match il tecnico del Barcellona ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ringraziando Gattuso per le belle parole ricevute e dell’incontro con Fabian Ruiz, che ha allenato durante i suoi anni al Betis. Queste le sue dichiarazioni: “Gattuso? Le sue parole mi hanno reso felice, l’anno scorso abbiamo vinto in casa del Milan contro di lui ma è stata dura. Mi dà grande emozione sentire queste parole da parte di un grande allenatore come lui. Esordio in Champions? La verità è che non ci poteva essere un posto migliore per esordire in Champions League, sarà bello iniziare la Champions qui, sarà una partita combattuta e divertente. Fabian Ruiz? Gli serviva una opportunità e gliel’abbiamo data. È un cavallo a cui serviva solo correre. L’Italia mi è sempre piaciuta molto, il mio agente è italiano, ho collaboratori italiani. Giocare una partita contro il Napoli è una opportunità che mi capita con un pizzico di ritardo, spero di lasciare un buon ricordo“.