Napoli-Barcellona, Insigne: “Maglia di Messi? Un onore affrontarlo. Risultato amaro, al ritorno…”

Un risultato complicato per il Napoli.

Sul campo del San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e il Barcellona, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League. I padroni di casa erano passati in vantaggio grazie al gol di Dries Mertens, che ha raggiunto così Marek Hamsik in cima alla classifica all-time dei marcatori del club partenopeo, ma i blaugrana hanno agguantato il pareggio con la rete di Griezmann realizzando una rete in trasferta molto importante in vista del match di ritorno.

Al termine della sfida il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni indossando la maglia di Lionel Messi: “Gliel’ho chiesto prima della partita. E’ un onore e lo ringrazio. Questo pareggio lascia un po’ di amaro perché ce la siamo giocata a tratti, facendo una gara di sacrificio. Ora testa al campionato, abbiamo una gara importante in casa e dobbiamo fare bene. Busquets e Vidal non ci saranno? Hanno altri calciatori forti. Noi pensiamo di andare là e fare una grande partita, rischiando un po’ di più, per cercare di qualificarci. E’ stata una bella emozione perché era la prima volta che affrontavamo il Barcellona e Messi. Sono un po’ dispiaciuto per il risultato, davanti ai nostri tifosi potevamo vincere, ma ora proveremo a farlo al ritorno“.