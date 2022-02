Napoli-Barcellona, formazioni ufficiali: Osimhen sfida Aubameyang, dentro Insigne

Le formazioni ufficiali della sfida valida per i sedicesimi di finale di Europa League tra Napoli e Barcellona

Quasi tutto pronto per la sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Barcellona. Un match che vale una finale anticipata quello tra la formazione allenata da Luciano Spalletti e quella di Xavi, che si affrontano sull'altrettanto suggestivo rettangolo verde del 'Diego Armando Maradona'. Un confronto nel segno di un simbolo come El pibe de oro, che ha vestito sia la maglia partenopea che quella blaugrana. Due squadre unite dal passato e dal presente, e che si giocano una qualificazione agli ottavi di finale che potrebbe davvero dare un plus in più alle stagioni di entrambe le compagini. Si riparte dall'1-1 dell'andata, dove al gol siglato da Zielinski rispose il calcio di rigore concretizzato da Ferran Torres. Le scelte definitive dei due allenatori.