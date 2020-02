Napoli-Barcellona, allarme coronavirus in Italia: al San Paolo tifosi con le mascherine. Le immagini…

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura dello Stadio “San Paolo”.

E’ terminata, dunque, in parità l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona. Un pareggio che di fatto lascia aperti i giochi per la qualificazione al prossimo turno, con il match di ritorno che andrà in scena il prossimo 18 marzo al Camp Nou. Una prova tatticamente perfetta, quella offerta dagli uomini di Gennaro Gattuso che erano riusciti a passare in vantaggio nei primi 45′ grazie alla rete messa a segno da Dries Mertens, salvo essere puniti al 57′ da Griezmann a seguito dell’unica disattenzione avuta nei novanta minuti complessivi.

LE IMMAGINI – Erano circa 45 mila i tifosi presenti sugli spalti, molti dei quali si sono presentati indossando una mascherina protettiva. Il motivo? La causa principale è certamente legata all’emergenza in merito alla diffusione del coronavirus in Italia, nonostante in quel di Napoli non vi sia alcun allarme. Di seguito, le immagini.