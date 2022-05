Napoli, a tutto De Laurentiis: “Mertens e Koulibaly non pensino ai soldi, Fabian…”

Ecco il quadro generale del presidente De Laurentiis, che ha fatto il punto sulle questioni rinnovi in casa Napoli, oltre alle prossime mosse di calciomercato che il club potrebbe attuare in questa sessione di trasferimenti

Ecco di seguito le sue parole, incentrate anche su eventuali prossimi nuovi acquisti da lui portati avanti: "Mertens e Koulibaly? Sono due grandi calciatori, gli voglio bene e li rispetto, ma dipenderà da loro: se vogliono pensare alla vil moneta o sceglieranno Napoli, che è un privilegio. Molto spesso si pensa ai sentimenti e non alla ragione. Ci sono interessi dei calciatori, degli agenti, delle famiglie, molto spesso non è la società a gestirli, a meno che non voglia dissanguarsi. Ma non è il momento per dissanguarsi. Il Milan ha vinto lo scudetto con 40 milioni di ingaggi in meno rispetto a noi. Ospina e Fabian? David ha il contratto in scadenza, lui è partito e non ci ha dato una risposta. Fabian l’ho incontrato, abbiamo fatto una proposta ai procuratori e hanno risposto che ci faranno sapere in due settimane. Le due settimane non sono ancora passate. Qui nessuno vuol mandare via i calciatori, ma nemmeno vogliamo fare follie. Io ho trattato personalmente Bernardeschi, ho parlato con il suo agente a Montecarlo ma ho parlato anche con Spalletti che deve gestire i calciatori. Se vogliamo fare fantacalcio va bene chiunque, ma poi in campo no. Vediamo come si concretizzeranno le cose. Vecino e Cavani non li ho mai trattati".