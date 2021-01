Maradona, Ciro Ferrara e il retroscena sul Pibe de Oro: “Vi racconto la reazione di Diego quando gli dissi che andavo alla Juventus”

La prematura scomparsa di Diego Armando Maradona ha lasciato sconforto nell’intero mondo del calcio.

Ciro Ferrara, ex compagno di battaglie calcistiche ai tempi del Napoli e grande amico del Pibe De Oro ha raccontato diversi aneddoti curiosi sull’asso argentino.

VIDEO Maradona, le rivelazioni shock dell’ex medico: “Diego tentò il suicidio a Cuba, l’auto e lo schianto con quel bus…”

All’interno del libro “Ho visto Diego” uscito recentemente nelle librerie, ha voluto raccontare un particolare curioso che riguarda il proprio trasferimento alla Juventus.

Diego Maradona secondo quanto spiegato da Ciro Ferrara stimava molto la Juventus, ma non pensò mai di lasciare Napoli per approdare in un altra grande società italiana: “Maradona non fece mai mistero di stimare la Juve, al di là del normale e inevitabile antagonismo sportivo. Una stima, evidentemente, forte e reciproca”.

Nonostante la rivalità, il fuoriclasse argentino si complimentò con Ciro Ferrara per la scelta fatta: “Lui mi abbracciò di impulso, si congratulò sinceramente, aggiungendo queste parole: ‘Ciro, conosci perfettamente la rivalità, ma la Juve potrà garantirti di continuare a giocare ad alti livelli, come hai fatto finora col Napoli'”.

VIDEO Maradona, Diego e Napoli per sempre: tatuaggi, autografi e numeri 10, boom di richieste in città