Lo Monaco: “Insigne? Il Napoli non ha avuto la volontà di tenerlo. Addio difficile”

Le dichiarazioni di Pietro Lo Monaco, ex ds di Palermo e Catania, a proposito dell'addio di Lorenzo Insigne dal Napoli con destinazione Toronto

Lorenzo Insigne ha firmato il contratto che lo legherà al Toronto FC per cinque anni e mezzo. Sull'argomento si è espresso Pietro Lo Monaco , direttore sportivo ex Palermo e Catania , in un intervista concessa a Radio KissKiss.

"Ho l'impressione che ci sia la volontà di Insigne di rimanere, ma che non ci sia la volontà della società di tenerlo. Come si fa a pensare che questa scelta non influirà sul proseguo del campionato? E' inevitabile, anche inconsciamente fa mille pensieri. Il giocatore comunque deve fare una fatica del diavolo per giocare al 100%. Davanti a certe offerte è difficile non accettare, quando dall'altro lato vedi la volontà di non tenerti. Deve continuare a calciare i rigori? Tieni presente che stiamo parlando di professionisti. Insigne continuerà a calciare i rigori ma io mi riferisco alle prestazione che possono essere influenzate. Bisogna vedere come lui reagisca: per lui sarà una sofferenza grande andar via da Napoli"