Juventus-Napoli, Petagna: “Match deciso dagli episodi, abbiamo dato tutto. Rigore Insigne? Saprà riscattarsi”

La Juventus ha superato per 2-0 il Napoli conquistato la sua nona Supercoppa Italiana della propria storia.

Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli 2-0: CR7 e Morata decisivi, Insigne sbaglia un rigore. Primo trofeo per Pirlo

Cristiano Ronaldo e Morata hanno consegnato ai bianconeri il trofeo, primo per Andrea Pirlo che ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con il club piemontese. I partenopei escono con le ossa rotte dalla sfida contro i bianconeri, complice anche un calcio di rigore sbagliato da Lorenzo Insigne. A difendere il proprio capitano ci ha pensato Andrea Petagna che, ai microfoni della Rai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È stata una partita decisa dagli episodi. Noi abbiamo avuto due occasioni con Lozano, Szczesny è stato molto bravo e nel secondo un po’ fortunato. Il rigore poi si può sbagliare, sono cose che capitano. Siamo dispiaciuti. Noi restiamo compatti e pensiamo alla partita di domenica. Abbiamo dato tutto, è stata una gara difficile. Non dobbiamo demoralizzarci e pensare che non siamo forti, avanti così. Rigore di Insigne? Dispiace, da napoletano contro la Juve, ma Lorenzo è un campione, il nostro leader con Mertens e Koulibaly, sono convinto che ci farà vincere le prossime partite. Le partite perse in passato abbiamo sempre dimostrato di essere forti, non abbiamo meritato di perdere. Oggi siamo mancati un po’ nel gioco, ma abbiamo avuto delle occasioni in cui Szczesny ha fatto ottimi interventi. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e pensare a lavorare per le prossime partite”.

