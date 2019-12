FOTO Napoli, la maglia azzurra e il sogno Haaland: “Erling ha firmato ma…”

Erling Haaland al centro dei riflettori.

Il giovanissimo attaccante del Salisburgo ha fatto molto parlare di sé in questa prima metà della stagione, visti i suoi straordinari numeri: a soli 19 anni compiuti nel mese di luglio, il centravanti norvegese ha già realizzato più di 30 gol stagionali, attirando l’attenzione di tutti i top club europei. Tra questi vi è anche la Juventus, che già in passato era stata vicina ad assicurarsi il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, obiettivo Haaland: c’è l’offerta di Paratici per il norvegese, cifre e dettagli

Mentre le big del calcio modiale si preparano ad affrontare quella che sarà presumibilmente una vera e propria asta per il accaparrarsi le prestazioni del gioiellino del Salisburgo, i tifosi iniziano già a sognare di potersi godere una delle promesse più talentuose e performanti dell’era moderna, che darà sicuramente spettacolo anche in Europa League, dopo aver trascinato i compagni del Salisburgo ad un passo da una clamorosa qualificazione agli ottavi di Champions League in un girone con due squadre del livello del Napoli e del Liverpool.

Calciomercato, l’asta per Haaland parte da 100 milioni: il Barcellona si tira fuori, Juventus e Napoli…

Sulle tracce del giocatore vi è anche il club partenopeo, che ha dimensione complessiva e spessore economico per partecipare all’asta di mercato che molto probabilmente si scatenerà al termine della stagione attuale. Dopo l’esonero di Carlo Ancelotti infatti, il suo sostituto Rino Gattuso ha subito manifestato la sua intenzione di ritornare al 4-3-3 che sarebbe il modulo perfetto per valorizzare il classe 2000, pronto a compiere il definitivo salto di qualità.

Poco fa Jan Åge Fjørtoft, ex calciatore e adesso dirigente e opinionista sportivo, ha pubblicato una foto che ritrae Haaland mentre autografa la maglia del Napoli accompagnata dalla descrizione: “Ultim’ora, Haaland ha firmato“.

Si tratta chiaramente di una “fake news” volutamente ironica, dal momento che il giocatore nella stessa occasione ha firmato anche le maglie del Leeds United e del Genk.