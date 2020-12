Europa League, Napoli-Real Sociedad: Gattuso rilancia Ruiz e Mertens dal 1°, Zielinski trequartista. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto al “Diego Armando Maradona”.

Si prepara al debutto al ‘Diego Armando Maradona’ il Napoli di Rino Gattuso che, questa sera, affronteranno la Real Sociedad nella sfida valida per la 6a e ultima gara della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri, con due risultati su tre a disposizione, scenderanno in campo contro gli spagnoli con l’obiettivo di strappare il pass per i sedicesimi di finale. Gattuso si affida ai titolari e rilancia dall’inizio Ruiz e Mertens. Confermato Ospina tra i pali, Maksimovic al posto di Manolas.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Zaldua, Le Normand, Zubelda, Monreal; Portu, Guerava, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè.

Allenatore: Imanol Alguacil.