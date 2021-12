Europa League, Napoli-Leicester 3-2: Elmas show, Spalletti ai playoff per gli ottavi

Il Napoli passa la fase a gironi dell'Europa League battendo la compagine inglese. Adesso agli azzurri toccherà superare i playoff per gli ottavi di finale

Il Napoli di Luciano Spalletti batte per 3-2 il Leicester e passa la fase a gironi dell' Europa League . Prosegue l'avventura in Europa per la formazione partenopea, che riesce ad accedere ai playoff tramite i quali dovrà qualificarsi agli ottavi di finale. nonostante la situazione d'emergenza causa infortuni, gli azzurri lanciano Ounas e Elmas sulla linea dei trequartisti, con Petagna centravanti. Una scelta che paga Spalletti, con il macedone e l'algerino che con una stendono i britannici con due gol, che però non mettono così tanto in discesa la gara, giocata comunque all'insegna dell'equilibrio e dell'agonismo sportivo.

Gli uomini di Rodgers giocano un calcio veloce e brillante, come dimostrato anche dal uno due che in sei minuti rimette in piedi il risultato, 2-2 al 'Maradona'. In chiusura di primo tempo paura per Lozano, che esce in barella e lascia lo schieramento di Spalletti privo delle sue accelerazioni e progressioni letali per la difesa delle Foxes. Al 53' Elmas sigla la sua doppietta e rimette sui binari giusti l'incontro, con gli azzurri che - seppur con qualche rischio nel finale - portano a casa vittoria e tre punti, facendo fuori lo stesso Leicester dalla competizioni e spedendolo in Conference League.