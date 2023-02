Eintracht Francoforte-Napoli, Spalletti: “Nostro calcio anti-italiano? Rispondo così”

Torna la Champions League anche per il Napoli di Luciano Spalletti , impegnato nell'andata degli ottavi di finale contro l' Eintracht Francoforte . Procede spedita la marcia della compagine azzurra in campionato, sette vittorie consecutive e +15 sull'Inter secondo. In Europa i partenopei hanno dominato il girone con Liverpool , Ajax e Rangers conquistando il primo posto. Alla vigilia del match contro i tedeschi, in programma domani 21 febbraio alle 21, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Io conosco abbastanza bene i miei calciatori, anche che uomini sono i miei. Per cui mi aspetto che sappiano interpretare bene la partita. Loro hanno più esperienza di noi nelle partite dentro o fuori, ma nelle ultime partite di campionato abbiamo provato a sviluppare questo. Giocare senza pensare al piccolo margine che ci siamo ritagliati in campionato. Il tecnico dell'Eintracht parla di nostro calcio come anti-italiano? Quella dell'anti-italiano è un luogo comune, magari a tratti le squadre che giocano in Europa fanno delle scelte dove decidono di concedere campo all'avversario, con squadre che hanno capacità di andare a giocare in velocità nello spazio, come l'Eintracht. Sanno andare addosso all'avversario, ma anche ripiegare di 20-25 metri. Si fa un po' tutti di usare strategie che non siano sempre le stesse. È difficilissimo, per la qualità in Europa, fare la partita nell'altra metà campo"