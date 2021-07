Calciomercato Napoli, vicino Emerson: l’ex Palermo arriverà in prestito. I dettagli

Luciano Spalletti ha chiesto il terzino del Chelsea, già allenato alla Roma, come rinforzo per la sua fascia sinistra

Corsa, grinta ed elevata spinta offensiva sono sempre state caratteristiche proprie del terzino italo-brasiliano. Quest'ultimo, già dai tempi nei quali ha vestito la maglia della Roma , ha dimostrato di essere una valida scelta tattica sia nel ruolo di esterno basso che in quello di ala in un centrocampo a quattro o cinque interpreti. Anche e soprattutto per tali caratteristiche tecnico-tattiche, Luciano Spalletti avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza del Napoli un suo rapido acquisto per rinforzare la catena di sinistra del suo futuro schieramento.

I rapporti tra la dirigenza azzurra e quella del Chelsea sono estremamente positivi, per cui massima trasparenza tra le parti per una trattativa che a breve potrebbe andare in porto. I blues sarebbero intenzionati - prima di cedere il giocatore - a rinnovare il suo contratto, considerata la scadenza di quest'ultimo nel 2022. Un'operazione molto simile a quella che ha portato Olivier Giroud al Milan, nella quale i rossoneri hanno dovuto pagare il cartellino del giocatore che, non avesse rinnovato con i londinesi, sarebbe arrivato a Milanello a parametro zero. Il Napoli pensa ad un possibile prestito per l'approdo dell'esterno in Campania, formula per la quale però non sarebbero ancora chiare cifre e condizioni. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nel corso dei prossimi giorni, considerando che per l'ex tecnico di Roma e Inter il giocatore con un passato al Palermo dovrebbe avere un ruolo centrale all'interno del suo scacchiere tattico.